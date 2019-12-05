汽車零組件降稅回饋 沈榮津：盼共創三贏

（中央社記者王承中台北5日電）對於調降汽車關鍵零組件關稅，立委盼調降車價，經濟部長沈榮津今天表示，經濟部會跟車廠談，越快越好，共創車廠競爭力、車廠員工回饋、消費者回饋等三贏。他並指出，汽車產業未來挑戰在電動化、智慧化及共享平台經濟。

立法院財政委員會4日審查通過「海關進口稅則部分稅則修正草案」，調降汽車引擎等9項汽車關鍵零組件關稅，但多數立委認為，希望能以調降汽車售價等方式回饋消費者，與業者期盼仍有出入，此案仍須交付黨團協商。

沈榮津下午在出席「台灣區車輛工業公會第25屆第3次會員代表大會」後接受媒體聯訪表示，對於朝野立委的期待，以及業者期待提升競爭力， 他認為都蠻好的，大家如何善用智慧，共創車廠競爭力、車廠員工回饋、消費者回饋等三贏。

由於本屆立法院會期即將因大選而提前停會，外界擔憂恐無法趕在停會前完成修法，沈榮津表示，這部分經濟部會跟車廠談，越快越好。

媒體詢問，目前政府補助國產車，但引擎等關鍵技術掌握在他國手裡，如何解決這樣的情況。沈榮津表示，在油車的部分，台灣在引擎方面的確是輸在起跑點，但是在電動化的部分，台灣在馬達、動力系統有優勢，展望未來，電動化是重點。

他說，電動化、智慧化及共享平台經濟是未來汽車產業的挑戰，這也是比較前瞻的東西，對競爭力比較有幫助，政府跟產業要勇敢面對，把問題拿出來，共思如何解決，政府該如何籌措資源協助業者。

媒體詢問，現在國際車市冷，是否影響國內車市。沈榮津指出，以目前情況，這一波應該有些台商會回來，也會帶回台幹，多少在內需市場上有效應，但重點是展望未來。（編輯：林興盟）1081205