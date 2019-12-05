鴻海11月營收創同期新高 第4季可望創今年單季高

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海自結11月合併營收新台幣6026.46億元，創歷年同期新高。法人預估，鴻海第4季業績可望創今年單季高點。

鴻海自結11月合併營收6026.46億元，較10月5958.82億元成長1.13%，比去年同期6014.41億元微增0.2%。法人指出，鴻海11月營收創歷年同期新高。

法人指出，鴻海11月營收續創歷年同期新高，主因仍是受惠蘋果新款iPhone 11全機種拉貨力道，旺季季節性效應加持；此外，鴻海也受惠5G通訊應用設備拉貨力道持續向上。

累計今年前11月鴻海自結合併營收4兆8000.19億元，較去年同期4兆6770.38億元成長2.63%。法人表示，鴻海前11月營收也創歷史同期新高。

展望第4季，鴻海先前預期消費暨智能產品可望較第3季上揚，較去年同期微幅下降，企業產品較第3季上揚，較去年同期持平，運算產品、元件和其他類別較第3季和去年同期持平。法人預估，鴻海第4季業績可望站上今年單季高點。

展望明年營運表現，鴻海預估，消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，國際經濟情況可望穩定，元件和其他類別可望小幅上升。

法人預估，鴻海今年全年業績將較去年小幅下滑，獲利可能較去年小幅減少，今年第4季業績可能較去年同期小幅下滑，主要是去年第4季基期較高。

展望轉型升級，鴻海指出，集團透過數位轉型提升獲利，目標提升1%的營業利益率，未來3年到5年，毛利率提升到10%，集團看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來增加人工智慧、半導體、5G/6G等3大核心技術。

展望半導體布局，鴻海鎖定電動車、數位醫療和機器人等3大未來產業，未來3年到5年以技術密集為主，鴻海集團強調不會切入手機處理器晶片領域，未來3年到5年不會進入半導體製造。（編輯：楊玫寧）1081205