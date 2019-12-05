副總統：台灣站穩腳步 經濟成長續居四小龍之首

（中央社記者蔡芃敏台北5日電）副總統陳建仁今天表示，面對全球情勢劇變，政府推動政策、調整體質，台灣已經站穩腳步，經濟成長率已連續3季在四小龍中排名第一，今年第4季也將續居四小龍之首。

副總統陳建仁、經濟部長沈榮津今天出席「中華民國第42屆、海外華人第28屆創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮。

副總統致詞表示，面對全球政經情勢的劇烈轉變，台灣積極改善投資環境，加速調整經濟體質，引導產業朝數位升級轉型，並在資金、人才、市場及法規等面向，全力協助企業發展。

為鼓勵新創事業發展，政府將世大運選手村規劃為「林口新創園」。副總統指出，以人工智慧、物聯網、5G、生技醫療等創新技術應用服務為主題，打造國際創業聚落，已有國內外加速器、國內外新創公司及外商亞馬遜（Amazon）進駐。

副總統說，全球經貿變化快速，台灣不僅站穩了腳步，經濟成長率也已連續3季位居亞洲四小龍之首，今年第4季也會是四小龍第一名，世界經濟論壇（WEF）也評比台灣是四大「超級創新國」之一。

副總統表示，台灣高科技和創新產業都走在世界最前端，比以往走在更正確、更美好的道路上，希望能有更多新創企業以楷模創業家精神為標竿，為台灣下一波經濟成長注入更多的動能。

沈榮津說，政府力挺台灣企業，「希望企業來投資，我們來服務」，政府推出「投資台灣三大方案」，由投資台灣事務所擔任服務窗口協助企業，其中台商回台方案投資金額已經突破7000億元，期盼民間與政府攜手合作，再讓台灣繁榮30年。

「2019創業楷模暨相扶獎」共有20位得主，包含友威科技董事長李原吉、路易莎咖啡董事長黃銘賢、碩陽電機董事長林明昌等人。（編輯：張良知）1081205