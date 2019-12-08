更多編輯台推薦新聞：
日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體8日晚間抵成田機場
國際

日本仁醫中村哲阿富汗遇害 遺體8日晚間抵成田機場

專題／5G競標12/10登場 電信業重金駁火拚回本
產經

專題／5G競標12/10登場 電信業重金駁火拚回本

泰國簽證新制一次看懂 不想附財力證明怎麼辦？
專題

泰國簽證新制一次看懂 不想附財力證明怎麼辦？

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

土耳其台灣商會 新舊任會長交接

最新更新：2019/12/08 21:53

（中央社記者何宏儒伊斯坦堡8日專電）土耳其台灣商會今天舉行新舊任會長交接。現任會長馮芷玲感謝會員在她的任期中展現團結和向心力；新任會長黃美琦期盼會員加強聯繫並繼續支持會務。

土耳其台灣商會於9月8日的理監事會議中通過第11屆理監事及正、副會長名單，今天在伊斯坦堡四季飯店（Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet）舉行第10屆第3次會員大會並且進行會長交接。

現任會長馮芷玲接手前任會長林榮堂所推會務，率領土耳其台灣商會重新申請加入歐洲台灣商會聯合總會，過程曲折。馮芷玲在交接儀式中致詞感謝全體會員在她的任期中展現出強大向心力與團結，期盼台商會未來與歐洲台灣商會聯合總會更緊密互動和交流。

土耳其地理上橫跨歐洲與亞洲，並且靠近非洲，是極具潛力的新興巿場，馮芷玲鼓勵台商把握此一戰略位置爭取商機。她說：「土耳其給我們很棒的位置，上下左右鄰居都是機會，處處是商機，大家要勇敢走出去打拚事業。」

新任會長黃美琦表示，台商會將促進會員與土耳其企業合作、拓展會員與各國間的貿易機會，並且繼續協助本地台商解決問題、對有意布局土耳其的台商提供建議。她希望本地台商加強聯繫並繼續支持會務推動。台商會新一屆理監事定2020年1月上任。

今天的儀式也進行了土耳其台灣同鄉會新舊任會長交接。新任會長張家蘭接手現任會長周如意的同鄉會和土耳其僑界急難救助協會會務。

自從台灣和土耳其直航後，前往土耳其的台灣觀光客大幅成長，同鄉會和僑界急難救助協會過去兩年來多次對旅土台灣人提供緊急服務，展現熱忱和效率而廣受好評。

出席儀式的駐土耳其代表鄭泰祥並且代表中華民國僑務委員會頒發感謝狀給台商會和同鄉會，慰勉兩會對旅土台商和台灣民眾的付出。駐土耳其代表處經濟組組長曾寶郎、伊斯坦堡台灣貿易中心主任陳明澤也出席交接典禮及會員大會。（編輯：林憬屏）1081208

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報