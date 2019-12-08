土耳其台灣商會 新舊任會長交接

（中央社記者何宏儒伊斯坦堡8日專電）土耳其台灣商會今天舉行新舊任會長交接。現任會長馮芷玲感謝會員在她的任期中展現團結和向心力；新任會長黃美琦期盼會員加強聯繫並繼續支持會務。

土耳其台灣商會於9月8日的理監事會議中通過第11屆理監事及正、副會長名單，今天在伊斯坦堡四季飯店（Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet）舉行第10屆第3次會員大會並且進行會長交接。

現任會長馮芷玲接手前任會長林榮堂所推會務，率領土耳其台灣商會重新申請加入歐洲台灣商會聯合總會，過程曲折。馮芷玲在交接儀式中致詞感謝全體會員在她的任期中展現出強大向心力與團結，期盼台商會未來與歐洲台灣商會聯合總會更緊密互動和交流。

土耳其地理上橫跨歐洲與亞洲，並且靠近非洲，是極具潛力的新興巿場，馮芷玲鼓勵台商把握此一戰略位置爭取商機。她說：「土耳其給我們很棒的位置，上下左右鄰居都是機會，處處是商機，大家要勇敢走出去打拚事業。」

新任會長黃美琦表示，台商會將促進會員與土耳其企業合作、拓展會員與各國間的貿易機會，並且繼續協助本地台商解決問題、對有意布局土耳其的台商提供建議。她希望本地台商加強聯繫並繼續支持會務推動。台商會新一屆理監事定2020年1月上任。

今天的儀式也進行了土耳其台灣同鄉會新舊任會長交接。新任會長張家蘭接手現任會長周如意的同鄉會和土耳其僑界急難救助協會會務。

自從台灣和土耳其直航後，前往土耳其的台灣觀光客大幅成長，同鄉會和僑界急難救助協會過去兩年來多次對旅土台灣人提供緊急服務，展現熱忱和效率而廣受好評。

出席儀式的駐土耳其代表鄭泰祥並且代表中華民國僑務委員會頒發感謝狀給台商會和同鄉會，慰勉兩會對旅土台商和台灣民眾的付出。駐土耳其代表處經濟組組長曾寶郎、伊斯坦堡台灣貿易中心主任陳明澤也出席交接典禮及會員大會。（編輯：林憬屏）1081208