勝麗11月車用營收創新高 布局5G應用

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗自結11月合併營收新台幣2.13億元，是今年單月次高，其中車用營收創歷年單月新高。公司指出，在5G應用已漸布局完成。

勝麗自結11月合併營收2.13億元，較10月2.05億元成長3.98%，比去年同期1.6億元增加33.23%。累計今年前11月自結合併營收20.89億元，較去年同期20.77億元微增0.57%。

公司指出，截至11月，車用感測元件封測累計營收年成長率超過3成，營收比重及出貨量都超過公司整體的7成。

勝麗表示，從第3季底車用產品客戶訂單量持續回溫，11月份車用營收創下單月車用營收歷史新高。儘管受到美中貿易戰影響，11月應用在安控產品的封測營收，也較去年同期成長約2成。

展望未來營運，勝麗指出通過歐洲、日本及美國主要大廠客戶認證審查，並持續開拓其他國際新客源，確保未來3至5年車用產品訂單。

展望中長期公司在5G應用逐漸布局完成、先進駕駛輔助系統（ADAS）及自駕車產業成長驅動，勝麗在車用CIS感測元件市占率可望逐步提升。

從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗也有來自索尼（Sony）封測代工訂單，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。（編輯：林孟汝）1081209