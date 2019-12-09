蘋果機海戰術加5G效應 資金回抱蘋概股

（中央社記者韓婷婷台北9日電）蘋果iPhone 11持續熱銷，明年新一代iPhone備受矚目，市場傳出蘋果明年將推出5款新機，創歷年最多機種，激勵市場資金回抱蘋概股，在股王大立光勁揚領軍下，帶動相關概念股人氣回籠。

媒體報導，天風國際證券分析師郭明錤在最新研究報告中預期，蘋果將在2020年推出4款5G iPhone 12和iPhone SE 2。美系外資也預期，未來蘋果可能會於春季、秋季的兩場發表會都推出新iPhone，縮減新機發表的週期；引發外界對蘋概族群超級週期的期待。

今天蘋概三王大立光、台積電及鴻海齊力上揚，整理多時的股王大立光重獲市場資金青睞，今天股價開高，盤中上漲逾3%，帶量突破橫盤整理區間，帶動同為iPhone鏡頭供應商的玉晶光跟進上漲，盤中漲幅也超過3%水準；臻鼎、穩懋、康控、可成、台郡、華通、優群等都有紅盤表現。

分析師預估，在蘋果新機支援5G的優勢下，2020年和2021年，蘋果iPhone出貨量將分別增長約6%和8%，分別達到約2.1億支及2.25億支。

大立光是iPhone 11鏡頭主力供應商，今年蘋果（Apple）iPhone 11首度搭載3鏡頭，且3款新手機同步上市，規格全數升級，加上市場銷售表現優於預期，帶動今年營運表現。

大立光電11月營收新台幣66.56億元，較10月66.25億元微增0.46%，年增率66%，為連續5個月成長、連續4個月創歷史新高；累計前11月合併營收556.67億元，較去年同期成長19%。12月則因客戶備貨高峰期已過，進入耶誕假期，預期整個拉貨動能將下滑。

外資認為大立光受惠iPhone需求的復甦，以及華為高階鏡頭與三星增加鏡頭供應商，同時看好明年7P（7片塑膠）鏡頭滲透率將由2019年的9%，分別提升至2020年的25%及2021年的39%，將成為大立光成長動能。預估大立光2019至2021年的每股盈餘年複合成長率將達21%。（編輯：張均懋）1081209