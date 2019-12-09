中鋼11月營收創今年次低 本週擬祭出提貨獎勵

（中央社記潘羿菁台北9日電）中鋼公告11月營收為新台幣276.53億元，年減19.9%，創今年次低，連3個月失守300億元大關，月減0.09%，主要是全球鋼市尚未走出陰霾，不過關係企業中龍與中貿上調外銷價，有望推升明年營運表現。

今年前11月營收為3371.36億元，較去年同期減少8.24%，中鋼預期全年度力拚持平，恐有難度。

中鋼表示，11月出貨量為100萬噸（不含鋼胚量），比上個月少105萬噸，主要是外銷客戶提前在10月拉貨導致11月出貨量略減，反映在11月營收表現比10月減少；此外，今年以來鋼材價格尚未回溫至去年水準，也讓年減幅度將近2成。

隨著農曆春節將近，中鋼預期下游客戶提貨意願轉淡，擬規劃在本月11日（週三）祭出提貨獎勵刺激出貨量，估計12月出貨量有望與11月相當。

中鋼強調，目前領漲的美國鋼廠自10月至12月5日累計上漲每噸108美元，觀察亞洲地區的東南亞鋼廠、俄羅斯鋼價近期止跌回升，帶動中鋼關係企業的中龍與中貿跟進調漲外銷價每噸20至30美元，預料會讓中鋼明年首季營收表現支撐。

中鋼董事長翁朝棟日前在法說會釋出樂觀訊息，他指出，明年全球鋼鐵需求持續增溫，其中，東南亞新興市場需求最為熱切，目前各國鋼廠啟動調價策略，又以美國鋼廠領漲，整體觀察今年為鋼市谷底，明年可望審慎樂觀。（編輯：鄭雪文）1081209