外資上週淨流入9.3億美元 台股榮登亞股吸金王

（中央社記者韓婷婷台北9日電）根據彭博統計，台股基本面穩健，加上將陸續公布上市櫃公司月營收，外資轉為買超，上週淨流入9.3億美元，台股榮登亞股吸金王寶座。

美國總統川普持續擴大貿易戰火，造成全球股市劇烈震盪，美股4大指數由高點拉回，累計上週下跌幅度均超過1%。台股上半週拉回整理，下半週則由台積電、大立光領攻，上週指數累計漲幅1.05%。

外資資金流向部分，根據彭博統計，外資轉為買超台股，上週淨流入9.3億美元，台股榮登亞股吸金王寶座。印度則從原本連續5週獲得資金淨流入，轉為流出。上週失血1.3億美元。資金流出幅度最大的為韓國，已連續4週遭外資賣出，上週淨流出6.8億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股上市櫃公司陸續公布11月營收，市場重新聚焦營收表現優於預期且後續展望佳的個股。產業上，電子龍頭多數對今年第4季至明年第1季的展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域，可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數的成長目標。

周俊宏表示，歐美股市維持高檔，封殺華為再度獲得展延。不過，川普簽署香港法案，讓市場對中美協議、12月15日關稅加徵作負向解讀。外資開始由買轉賣，造成多殺多的獲利了結賣壓，中小型股主軸轉向。長線市場則仍對未來半年景氣持正面看法。

第一金亞洲新興市場基金經理人黃筱雲指出，根據彭博資料統計，自2000年以來，MSCI新興亞洲指數從10月到隔年4月，都呈現上漲表現，並以12月平均漲幅達2.03%，居各單月之冠。

展望12月，黃筱雲表示，雖然有美中貿易戰的外在因素干擾，但利空逐步鈍化，農曆春節落在1月，接近歐美耶誕節，東、西方2大節慶時間相近，銷售旺季有機會連成一氣，出口商、零售商業績同步看旺。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察全球經濟體，美國仍為其中動能相對強勁的驅動主力之一，從近來關鍵數據來看，美國非農就業數據仍耀眼，而關稅對於企業成本的衝擊也有望得到控制，美國整體經濟持續穩健。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，5G手機初次大規模鋪貨效應在即，造就科技股續強，2020中國農曆年較早、庫存偏低、晶圓代工稼動率持續上修，意味第1季淡季不淡，有望逐漸變成市場共識，特別是在某些產品製程上，若以此推估，除非有其他非經濟因素突襲，合理推估旺季訂單應會更旺。（編輯：楊玫寧）1081209