美股回檔 台股高檔震盪機會大

（中央社記者江明晏台北10日電）美股今天回檔，道瓊工業指數下挫逾百點，台股9日盤中再創29年多來波段高點，終場收在11660.77點，投顧預期，短期指數區間將在11400點附近至11750點震盪。

美股今天回檔，本週消息充斥，包括英國大選以及美國聯邦準備理事會將作出利率決定。道瓊工業指數下挫105.46點或0.38%，以27909.60點作收。標準普爾指數小跌9.95點或0.32%，收在3135.96點。科技股那斯達克指數跌34.70點或0.40%，收8621.83點。

歐股方面，由於中、美貿易談判重現希望的一週來臨，英國也將舉行大選，歐股今天走軟。

台股9日盤中再創29年多來波段高點，來到11678點，終場收在11660.77點，上揚51.13點，漲幅0.44%，成交值新台幣1203.52億元。

財政部公布11月出口285.8億美元，為歷年同月次高，也比去年同月成長3.3%，年增率由負轉正，中止「連二黑」。出、進口相抵，前11月出超409.9億美元，較上年同期減少35.5億美元。

日盛投顧指出，台股週一因美股激勵呈現上漲，指數再創新高，但成交量仍無法有效放大至1400億元之上，櫃買OTC指數比集中市場來的相對弱勢，收盤雖小漲但K線連續2個交易日呈現上影線型態，短線上只要不破前波11月11日低點11409點，仍屬高檔震盪格局，預期短線指數區間將在11400點附近至11750點震盪。（編輯：張均懋）1081210