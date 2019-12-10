裕融前11月自結獲利 EPS破8元

（中央社記者潘羿菁台北10日電）裕隆小金雞母裕融企業自結11月歸屬母公司稅後淨利為新台幣2.68億元，年增14.5%，累計前11月稅後每股盈餘達到8.55元。

裕融為裕隆集團旗下的上市公司，專營新車、二手車車貸業務，在近年更將營運範圍擴大至企業金融、消費金融，涵蓋地域延伸至中國及菲律賓，不過主要營收來源仍是台灣占比7成為大宗、中國則是占比2成。

受惠於在台灣車貸業務量持續增加，以及中國設備租賃市場拓展，帶動裕融自結今年1至11月歸屬母公司稅後淨利為27.72億元，較去年同期大幅成長20.67%，EPS為8.55元，法人預期，今年裕融獲利有望拚一個股本。

裕融總經理許國興日前在法說會上提到，裕融明年成立屆滿30周年，每10年都是企業發展重要里程碑，展望下一個10年，將以擴大海外事業布局為重心，大陸與東南亞會是重點區域。東南亞方面，去年9月進軍菲律賓，投入汽車金融服務，今年資產餘額估將成長至20億菲律賓披索，明年可望達成轉盈獲利的初期目標，接下來要以菲律賓為基地，進一步發展東南亞市場。（編輯：趙蔚蘭）1081210