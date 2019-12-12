台股驚驚漲 顧立雄：沒能力也沒有顧大盤

（中央社記者劉姵呈台北12日電）台股今天衝上1萬1800點，再創29年半新高，立委質疑因選舉政府在「顧大盤」；金管會主委顧立雄表示，「沒有任何顧大盤的動作，也沒能力」，主要應是資金寬鬆、台股基本面佳2原因吸引資金。

台積電ADR大漲2.53%來到55.9美元，飆上歷史新高紀錄，激勵今天台積電現股直接開高狂飆近5%，帶領台股大漲百餘點，指數直接越過1萬1800點，逼近1萬1900點。

國民黨立委羅明才今天上午於立法院財委會上質疑，近期台股屢創新高，甚至有金融機構預估台股會漲到1萬3000點，是否因為快選舉了，政府在「顧大盤」；顧立雄表示，「我沒有任何顧大盤的動作，也沒能力顧大盤」。

顧立雄指出，近期台股會大漲主要原因包括，第一，全球市場資金寬鬆，國際資金流入新興市場；再者，台股基本面佳、殖利率高，相較於其他股市或債市的獲利表現相對還可以，因此吸引資金進駐。

羅明才認為，政府四大基金與公股行庫都只挺台積電等大型權值股，才讓台積電股價能突破300元，創歷史新高，反而一些EPS（每股盈餘）表現不錯的中小型個股，股價卻比每股淨值低，讓很多散戶、一般投資人感受不到台股上萬點的喜悅。

顧立雄表示，台積電應是外資在重押，據了解，外資目前占台積電比重高達78%，若其他中小型個股要讓外資青睞，就要讓外資多了解公司的內涵。

他指出，首先，中小企業應多辦業績發表會；再者，證交所要求公司財報、年報及重大訊息要盡量用雙語中英文併列；顧立雄認為，若能做到這些面向，會讓投資人更了解到權值股以外的股票，其基本面也不錯，也可進一步獲得外資青睞。（編輯：趙蔚蘭）1081212