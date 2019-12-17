盧志遠投入半導體逾30年 獲選世界科學院院士

（中央社記者張建中新竹17日電）旺宏總經理暨欣銓科技董事長盧志遠投入半導體界逾30年，獲選為世界科學院（TWAS）2020年新任院士，肯定他在半導體物理與元件技術的貢獻。

盧志遠長期投身於科技創新及尖端研發，2014年即曾獲TWAS推選為工程科學獎得主；早於1980年代中期，他在美國AT&T Bell Labs領導研究計畫時，即曾研發600V的BCDMOS IC技術，為當時業界最高伏的技術

1987年，盧志遠於IEDM發表技術論文探討動態隨機存取記憶體（DRAM）最詭譎的可靠性問題，促使業界大幅提升DRAM可靠度，之後領導研發0.6微米CMOS第六代Twin-tub製程技術，部分技術理論迄今仍被廣泛引用。

盧志遠1989年應邀回台出任工研院電子所副所長，帶領工研院團隊執行台灣最大科專計畫次微米計畫，讓台灣具備8吋晶圓產製能力；次微米計畫之後衍生成立世界先進，成為催生台灣記憶體產業的重要推手。

盧志遠於1999年創立欣銓科技，創新發展出獨立的晶圓測試商業模式，之後加入旺宏電子，專注非揮發性記憶體前瞻技術研發。

TWAS成立於1983年，主要協助發展中國家從事科學研究與開發應用，2020年36位新任院士中，有3位來自台灣，除盧志遠外，還有中央研究院院長廖俊智與中央研究院院士鍾邦柱。（編輯：張均懋）1081217