台股衝上12000點 顧立雄：不代表後續萬里無雲

（中央社記者劉姵呈台北17日電）美中貿易戰達第一階段協議，激勵台股今天收盤站上12097點，續創新高；金管會主委顧立雄表示，美中貿易戰雖達階段性協議，但並不代表後續市場萬里無雲，投資人仍要居高思危、戒慎以對。

美中貿易戰達成第一階段協議，美股道瓊工業指數大漲百點再創新高，台股今天盤中順勢突破12000點關卡，終場大漲157.24點，站上12097點，續創新高紀錄。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席活動受訪時表示，今年有很多事情都創新高，如今年前10月金融業獲利超過新台幣6000億元絕對沒問題，甚至可能上看6500億元都有可能，看來會創歷史新高。

顧立雄說，他當主委這2年多來，金融環境變化很快，相關不確定風險與挑戰很多，金管會必須增加業者面對挑戰的韌性。他提到，金融業無論在風險控管、金融業務的創新面都要加強，金管會希望金融業的發展，帶動實體經濟的發展。

台股衝上12000點刷新29年多新高紀錄，顧立雄提醒，投資人仍要「居高思危、戒慎以對」。他說，台股這一波上高點的原因，包括基本面以及台股殖利率的表現，進一步帶動市場資金寬鬆。另外，美中談判達成第一階段協議，也挹注台股市場往上提升。

他認為，目前看起來中美貿易爭端不會結束，只是會階段性發展下去，「美中雖達階段性協議，但並不代表後續市場萬里無雲，還有很多不確定的風險存在。」以金融監理的立場，他還是希望股市能夠平穩發展、市場能夠健全。

台灣證券交易所董事長許璋瑤16日表示，台灣企業很穩健，加上美中談判達成共識，國際大環境改善，集中市場市值將有機會挑戰40兆元，且可能還未到頂。（編輯：林孟汝）1081217