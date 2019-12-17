瞄準網紅經濟 淘帝-KY推新品牌進攻

（中央社記者江明晏台北17日電）中國童裝品牌商淘帝-KY （2929）總經理周志鴻表示，第4季底推出電商新品牌Mini Topbi，聚焦「單品爆款」布局網紅經濟，看好未來營收爆發力，持續朝3年內電商營收比重達20%目標邁進。

淘帝-KY中國整體童裝市場隨著近年中國二胎政策、消費者購物習慣的改變，從傳統實體門市銷售轉向線上電商模式，帶動中國整體童裝市場規模持續放大。

淘帝-KY總經理周志鴻表示，雖近年來中國經濟成長速度放緩，尤其在中美貿易戰的影響下更為明顯，但受惠於中國消費升級驅動兒童人均童裝支出增加，挹注淘帝-KY整體銷售業績仍展現良好的成長表現，累計今年前11月營收達新台幣64.62億元、年增5.99%，前3季每股盈餘（EPS）8.98元，優於去年同期6.86元。

周志鴻表示，第4季底推出針對線上銷售通路的Mini Topbi品牌，看好未來營收爆發力，並導入柔性化供應鏈管理的即時設計研發及產製銷售彈性，目前淘帝-KY電商占比約7至8%，有助於持續朝3年內電商營收比重達20%目標邁進，成為驅動集團整體營運成長的第二隻腳。

他說，中國大陸已經從傳統電商，轉型到社交型電商，現在最具銷售爆發力的是網紅經濟，所謂的「新零售」則是「八仙過海、各顯神通」，他認為線上線下的邊界化一定會模糊化。

周志鴻表示，今年中國雙11購物銷售旺季，淘帝-KY創造新台幣1.1億元業績，其中有20到30%就來自網紅的銷售，淘帝看好這方面的商機，積極培養自家網紅，淘帝的電商Mini Topbi品牌就特別聚焦網紅經濟，推出「單品爆款」商品。

淘帝-KY表示，目前TOPBI品牌經銷商已達25個，旗下TOPBI品牌銷售據點遍及中國16個省、3個直轄市，共計已超過1600家，近兩年積極發展線上銷售策略效益漸顯。

展望明年，淘帝-KY看好，年底消費旺季買氣持續延伸至中國傳統年節，根據訂貨會結果，預估明年上半年營收將會優於今年同期，成長至少5到8%，今年獲利成長，則受惠營收成長，以及廣告成本維持，挹注利潤表現；至於明年廣告投放策略，預估明年春季敲定。（編輯：林孟汝）1081217