台美商務交流中心成立 2020年中美西岸設點

外貿協會成立「台美商務交流中心」，將搭建台美企業交流管道，並在18日舉辦開幕典禮暨揭幕酒會，經濟部次長王美花（左2）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右2）、外貿協會董事長黃志芳（右3）等人均出席活動。中央社記者蔡芃敏攝 108年12月18日

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）台美商務新里程碑，台美商務交流中心正式成立。貿協表示，雙方要升級為全方位夥伴關係，中心將媒合企業、深化雙方貿易交流。除了台灣，也預計於明年年中在美國西岸設點。

為搭建台美企業交流管道，中華民國對外貿易發展協會成立「台美商務交流中心」，今天舉辦開幕典禮暨揭幕酒會，經濟部次長王美花、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）、外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽和台電董事長楊偉甫等人均出席盛會。

王美花接受採訪時說，台美民間加強貿易交流，對雙方簽署貿易協議會有間接幫助；黃志芳也說，深化與美貿易合作，促成更強大的經貿動能，對台美貿易暨投資架構協定（TIFA） 或是FTA應有助益。

對於TIFA會議今年恐再度停開，王美花說，明年看有沒有機會。她強調，雖然美方次長級官員沒辦法來談，但相關工作雙方持續緊密追蹤，「沒有停下來」。

黃志芳說，受到美中貿易戰影響，全球供應鏈結構重整，而美國是台灣重要市場，雙方關係要從1.0供應鏈合作升級至2.0全方位夥伴關係。

他透露，不少中小企業有意拓展美國市場，但過去缺乏通路、行銷。台美商務交流中心成立消息一出，許多企業主積極與貿協接洽，期盼希望透過貿協拓展通路，讓台灣商品順利打進美國市場。

黃志芳指出，台美商務交流中心成立後，貿協下一步會積極拜訪公協會、企業，進一步了解對美投資意願、美國市場看法，也會推廣交流中心服務，成立訪問交流團，提供產業媒合活動。

貿協也將在美國成立台美商務交流中心，透過協調、諮詢、研析、轉介、交流發揮平台功能。黃志芳說，目前積極洽談中，預計在明年年中正式成立，地點則鎖定拉斯維加斯，將整合當地物流夥伴、加強與通路合作，未來也會在美國東岸尋覓適合地點增設中心。

貿協表示，台美商務交流中心將鏈結美國在台重要商務機構，包含美國在台協會、美國各州政府辦事處、台北市美國商會等，成立搭建台美企業交流管道。另外，位於美國的美台商會也將成為美國當地的合作夥伴。

貿協指出，未來台美在研發創新上的深化連結，不僅有助台灣產業轉型，也有助於美國所掌握的全球先進科技包含AI、5G等數位優勢，並進一步延伸擴大到印太地區。（編輯：林孟汝）1081218