藍營緊咬遠東航空授信案放水 顧立雄：歡迎來告

藍營緊咬金管會對遠航放水，顧立雄18日表示，若要告發非常歡迎，但不要扭曲事實，也不要告錯人。中央社記者劉姵呈攝 108年12月18日

（中央社記者劉姵呈台北18日電）遠航案延燒，藍營今天持續緊咬金管會主委顧立雄介入護航遠航，且要求民航局和合庫放水，顯然失職。顧立雄今天表示，若要告發非常歡迎，但希望不要扭曲事實，也不要告錯人。

遠東航空公司12日無預警宣布停飛，隔日又申請復飛引發關注。藍營立委16日指出，民國105年金管會曾將交通部民航局對遠航開罰、會計師查核遠航持續營運有疑義的內容，函轉合庫銀行，但金管會在文中增加「勿因此函影響申貸當事人的權益」。

儘管金管會17日已經特別發文澄清，但藍營今天上午仍召開記者會，指控金管會在袒護遠航，更點名顧立雄應對此說清楚、講明白。

顧立雄今天出席活動接受媒體訪問表示，選舉期間大家很容易政治操作，但呼籲（藍營）不要扭曲事實，且要注意可能的法律責任。

他直言，「聽說藍營上午記者會還揚言要告發我，我非常歡迎，但提醒不要告錯人。」意即當時的金管會主委並不是顧立雄。

顧立雄重申，藍營一直說金管會轉函，是因為交通部民航局對遠航關係人交易做出處分，把副本發給銀行局，但是因為交通部沒有請銀行局要轉給合庫，金管會才主動去轉函給合庫。

顧立雄強調，若金管會要袒護遠航，收到處分書後就應該把它擺著，但金管會卻主動將處分書的全文轉給合庫，請合庫根據授信5P原則去查清楚，今天開記者會的人根本不懂什麼是5P原則。

根據金管會規定，銀行授信融資必須遵守5P原則，會考量借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。（編輯：楊凱翔）1081218