鳳凰旅遊董事長：拚本業持穩向上 也多角化布局

（中央社記者江明晏台北19日電）鳳凰旅遊董事長張巍耀表示，因應自由行趨勢，明年除力拚核心業務持穩向上，也多角化布局，預期未來3至5年如飯店、商店街等轉投資效益可持續顯現，挹注獲利表現。

相較於同業暑期受長榮罷工影響前3季獲利衰退，鳳凰前3季受影響較少，且去年歐洲恐攻有降價促銷，今年價格回歸正常，毛利率回升，前3季稅後淨利年增38.01%，至新台幣1.69億元，每股盈餘（EPS）2.77元，已賺贏2018年全年的2.72元，法人預期，鳳凰全年每股盈餘可望突破3元。

鳳凰董事長張巍耀指出，由於全球景氣不穩、市場競爭持續，加上年改等因素影響，今年旅遊產品價格下跌，鳳凰旅遊產品價格雖下滑，但受惠銷售旅客人次增加，本業營收與獲利表現仍持穩向上，加上旗下代理航空票務銷售的雍利企業今年表現不錯，大韓航空子公司真航空、日本星悅航空機票銷售狀況良好，均挹注獲利表現。

針對明年首季營運，在選舉因素淡化之下，法人看好鳳凰將小幅度成長。

張巍耀表示，因應自由行趨勢蓬勃，鳳凰旅遊團客核心業務持續轉型，在安全性與交通不便的旅遊地區仍有市場，也會增加旅客可發揮的空間。

除此之外，張巍耀表示，鳳凰會將朝「多角化」布局，舉例來說，設立子公司柏悅創立「好食嗑」品牌，進軍土城日月光廣場經營美食街，獲利表現亮眼。

鳳凰也在飯店領域投資，包括去年底斥資4億元，購入鑫富都鄰近中央公園、位於高雄大立百貨對面興建的CESVI薩維思精品飯店。張巍耀表示，飯店預計將在明年農曆春節後開業，鳳凰為單純地主角色，但未來可望與公司國旅產品結合。

鳳凰也攜手鑫富都建設、承億文旅集團合資設立鑫億旅館公司，於小琉球打造台灣首家離島休閒文創飯店，2019年底動土興建。張巍耀表示，鳳凰對鑫億旅館持股19%，為單純參股投資。（編輯：黃國倫）1081219