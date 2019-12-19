鴻海富智康加碼投資印度 布局行動通訊消費電子

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海旗下富智康透過子公司轉投資加碼印度當地公司1900萬美元（約合新台幣5.73億元），深耕行動及通訊用消費電子產品。

富智康今天傍晚公告，在芬蘭註冊成立的間接全資附屬公司TNS Mobile Oy，已向在印度註冊成立的直接附屬公司TNS Mobile India Private Limited，注資總金額1900萬美元（相當於約13.585億印度盧比），作多種用途，包括作為額外營運資金。

富智康預期TNS Mobile India在注資後，發行股本總額將增至約14.67億印度盧比，其中99.999993%將由TNS Mobile Oy持有。

根據公告，TNS Mobile India主要業務包括銷售、進出口、經銷、維修及處理作行動及通訊用途的消費電子產品，其中包含但不限於通訊設備、穿戴式裝置、電子書及無線和射頻裝置。

富智康積極布局印度，12月初曾公告間接投資印度註冊直接附屬公司Rising Stars，注資金額9999萬美元（約合新台幣30.76億元），布局手機、通訊工具和電子產品及相關軟體專利及程式。

在印度布局，富智康先前表示，隨著中國品牌客戶旗下印度業務持續成長，今年上半年富智康在印度銷售額占總銷售額比重約31%。

富智康指出，在印度的廠房營運是印度最大合約製造商之一，將繼續優化基礎設施及提高產能，目標在印度爭取更多前往當地布局的新中國客戶。

從客戶端來看，富智康5大客戶（包括HMD）占今年上半年業績比重約89.6%，當中3名客戶與富智康保持長期關係超過5年。日本夏普（Sharp）是5大客戶之一，占今年上半年富智康業績比重約8.5%。（編輯：楊玫寧）1081219