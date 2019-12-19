投資熱潮不減 經部：2至3家電子大廠還在找地

（中央社記者廖禹揚台北19日電）台商投資掀熱潮，桃園、高雄成熱門標的，其中又以網通設備與伺服器等電子業為大宗，經濟部官員表示，陸續有台灣廠商及外商洽詢找地，目前有2、3家電子業者積極找地準備投資，目標放在桃竹苗一帶。

經濟部上午於行政院會報告投資台灣3大方案執行及落實情形，「歡迎台商回台2.0行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」，現階段合計有278家廠商通過審查，將陸續投資新台幣8332億元，其中又以桃園市、高雄市以及台中市最受青睞。

經濟部官員接受中央社記者訪問時透露，對台投資熱度延燒，除規劃申請3大投資方案的廠商外，陸續都有台灣廠商及外商來洽詢找地，目前仍有2、3家業者為新投資規劃找地，主要為電子業者，目標則是放在桃竹苗一帶。

據經濟部統計，桃園市獲投資1975億元居冠，高雄市1642億元、台中市1560億元，經濟部官員分析，桃園市與高雄市因交通方便及既有產業聚落優勢，最受業者青睞，又以這波回台最熱絡的電子業為主；台中市則是機械、工具機、自行車業者為大宗。

經濟部分析，這波台商回台以6大產業供應鏈為主，包括北部的伺服器、網通設備，有英業達、廣達、智邦、亞旭等知名大廠投資；中部的自行車與工具機，除巨大、拓凱、上銀、亞崴等台商回流，還有邦昌、台萬、寶嘉誠、達佛羅等中小企業響應投資。

南部的汽車零組件及汽車電子則有東陽、堤維西、群創、啟碁等台商，以及聯華聚能、世祥、英鈿等中小企業挹注。

根據經濟部追蹤業者落實投資情形，預估3方案今年底就有2398億元投資完成，包括智邦、慶豐富、迅得、啟碁等業者規畫在年底前完工。明後年則預估分別落實約2600億元及2300億元。

若只看台商回台投資部分，明後年預估分別落實2267億元及1977億元，656億元規劃在2022年後落實，官員表示，主要是業者評估接單情形調整，規劃逐步擴增產能所致。（編輯：林淑媛）1081219