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iPhone明年春季廉價版新機 傳在印度生產

最新更新：2019/12/20 12:37

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）蘋果規劃印度製造iPhone傳新進展。日媒報導，蘋果將在印度擴大生產iPhone，明年春季銷售的廉價版iPhone新機型，可能在印度生產，合作夥伴鴻海在印度續出貨iPhone XR。

日本經濟新聞中文版今天報導，蘋果（Apple）將在印度擴大iPhone生產。蘋果從2018年底開始要求主要合作對象避免集中在中國生產，推動把15%到30%在中國生產分散到海外。

報導指出，蘋果代工廠商鴻海最近開始在印度出貨iPhone XR等較新機型。在印度先前由緯創負責iPhone舊機型的組裝。如今新增加鴻海，開始在印度南部清奈（Chennai）生產。

報導並預期，明年春季開始銷售的廉價版iPhone新機型，也可能在印度生產。

國外科技網站9To5Mac先前引述華爾街日報（The Wall Street Journal）記者柏尼爾（Newley Purnell）推文圖片，在iPhone XR包裝盒背面寫著產品由蘋果設計、在印度組裝，證實了先前印度媒體報導iPhone XR在印度生產的消息。

印度媒體網站ET Telecom.com先前引述知情人士報導，蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，其中蘋果開始透過鴻海集團在清奈（Chennai）附近的廠區，製造量產iPhone XR產品。

外媒日前報導，2015年蘋果代工企業在印度沒有組裝廠，但到今年已經增加到3間，其中1間隸屬計畫生產iPhone X系列手機的鴻海富士康。

另一方面，緯創於2016年開始在印度班加羅爾（Bengaluru）設廠生產iPhone，是首家拿到蘋果訂單在印度製造iPhone的製造商。其中，iPhone 6s是從去年開始在印度生產，iPhone 7則從今年初開始在印度生產。緯創在印度生產蘋果iPhone 6s和iPhone 7已經出口歐洲。（編輯：蘇志宗）1081220

延伸閱讀
路透：鴻海最快明年首度在印度組裝高階iPhone

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