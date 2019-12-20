南僑匯損侵蝕 前11月每股盈餘3.21元

（中央社記者韓婷婷台北20日電）南僑累計前11月營收新台幣165.08億元，與較去年小增100萬元；不過受到所得稅費用增加及匯損侵蝕，自結稅後淨利7.94億元，每股盈餘（EPS）為3.21元，略低於去年同期3.47元。

南僑今天公告自結獲利，11月營收15.69億元，年增0.17%，稅後盈餘1億元，EPS為0.42元，與去年同期相當。累計1至11月營收165.08億元，較去年同期165.07億元小增約100萬元，累計前11月稅後淨利7.93億元，年減7.95%，EPS為3.21元，年減7.5%。

南僑表示，獲利減少主要是受到今年所得稅費用增加及6月起泰銖兌美元大幅升值所產生的匯兌不利影響；營業利益則仍較去年同期增加4858萬元，營業利益率較去年同期增加0.29個百分比。

展望明年，受到美中貿易戰等因素影響，明年市場景氣變數多，但因原物料供給有限，有利掌握原物料的食品業者，南僑董事長陳飛龍預估明年南僑在東南亞市場成長較快，中國大陸市場則穩定成長，有信心在米果及冷凍麵糰需求帶動下，明年集團營收挑戰200億元目標，2025年進一步挑戰250億元。（編輯：張良知）1081220