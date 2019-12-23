久元3大業務看佳 明年業績衝次高獲利看漲

久元電子傳出研發完成Mini LED挑撿技術，也切入車用照明LED領域。中央社記者鍾榮峰攝 108年12月23日

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）久元電子傳出研發完成Mini LED挑撿技術，也切入車用照明LED領域。法人預期明年3大業務成長帶動，業績目標衝歷史次高，獲利拚6年次高。

展望明年營運表現，法人指出，久元3大業務包括IC測試代工、設備銷售和LED切割挑撿展望正向。

在IC測試代工部份，久元重點布局中國大陸開拓當地市場，預估明年IC測試代工業績也可望成長。今年第4季IC測試代工業績可望小幅季增。

法人指出，久元持續布局射頻元件、微機電（MEMS）、指紋辨識晶片等新產品測試代工。

在LED切割挑撿部分，法人表示久元研發完成Mini LED挑撿技術，明年接單觀察客戶合作模式與市場需求，此外公司也切入車用照明LED領域。今年第4季LED切割挑撿業績可能較第3季下滑。

在設備銷售部分，法人指出久元持續提高IC測試設備的業績比重，並積極擴展中國大陸客戶，目標切入中國大陸半導體供應鏈。公司積極發展自有設備，預估明年自有設備業績可望成長。AOI檢測設備和半導體測試設備認列營收將會遞延到第4季，預估第4季相關營收可比第3季增加。

法人預期，久元明年業績有機會超過新台幣40.5億元，拚歷史次高，稅後淨利目標超過5億元，拚6年次高，每股稅後純益超過4元。

從產品線業績比重來看，今年第3季IC測試代工占比約57%到58%，機台設備銷售占比約13%，切割挑撿代工占比約3成。

久元自結11月合併營收3.48億元，較去年同期3.02億元成長15.5%，累計今年前11月自結合併營收29.55億元，較去年同期32.08億元減少7.89%。今年前3季稅後淨利2.61億元，較去年同期3.03億元減少14%，前3季每股稅後純益2.03元，略遜於去年同期EPS 2.36元。（編輯：趙蔚蘭）1081223