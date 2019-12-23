中小企業接棒投資 3大方案3年拚1.2兆

經濟部長沈榮津23日出席經濟部年終餐敘前受訪表示，台商回台、根留台灣、中小企業等投資台灣3大方案3年內總投資額上看新台幣1.2兆元，明年將以中小企業為主力。中央社記者廖禹揚攝 108年12月23日

（中央社記者廖禹揚台北23日電）經濟部長沈榮津今天表示，中小企業將延續今年台商回台投資力道，接棒成為明年投資台灣主力，目前仍有70、80案待審，預估3年內3大投資台灣方案總投資額將達新台幣1.2兆元。

沈榮津今天出席經濟部年終餐敘表示，經濟部在2020年將持續推動能源轉型、產業轉型、經貿轉型等3大轉型方向；其中，產業轉型包括深化5+2產業創新，國際大廠也看到台灣奠基於過去硬體製造實力上的高階製造定位，紛紛挾軟體優勢來台布局；政府同時透過投資台灣3大方案及產創條例投資抵減等優惠，引導企業導入智慧製造，落實轉型升級。

沈榮津說，今年可以看到台商回台投資帶回高階產線，填補過去因產業西移的空缺的產業鏈，中小企業也爭相加碼，透過數位化、智慧化升級產線。

沈榮津指出，台商回台投資大案多已在今年底定，明年預估將由中小企業為主力，目前3大方案總投資金額達8392億元，3年總投資金額上看1.2兆元，預計今年底前落實金額為2405億元，明年將持續追蹤，預估落實2698億元。

沈榮津表示，未來產業發展將朝高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展等4大中心，為台灣經濟未來20年穩定發展的方向。

至於產業界關心的用電問題，沈榮津表示，供電備轉容量率今年已達到10%，預估明年之後都會維持在10%以上；沈榮津也回應電價議題，重申照顧民生、穩定物價原則，會尊重電價公式，每次調整不超過3%。（編輯：蘇志宗）1081223