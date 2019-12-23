台灣形象展吸引近30萬人參展 2020年持續南向

（中央社記者蔡芃敏台北23日電）由國貿局與貿協舉辦的台灣形象展至今已吸引近30萬人次參觀，為台灣業者在新南向市場鋪路。貿協表示，明年將持續在印尼、印度、越南、馬來西亞等地舉辦台灣形象展。

貿協近年於新南向國家推出「台灣形象展」，透過展覽、研討會、分享會、媒合會等活動，促進台灣與新南向國家在產業、教育、人才等面向交流。台灣形象展已在6個國家、14個城市舉辦，累積參展人數近30萬人次，並集結超過2300家台灣廠商，為業者在新南向市場鋪路。

貿協新聞稿指出，經濟部國貿局與貿協將繼續舉辦台灣形象展，明年將前進印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡與泰國曼谷，扎根在地市場、打開台灣能見度，同時擦亮台灣形象展招牌，提供廠商暢通、具效益的交流平台。

國貿局與貿協在今天舉行「搶探先機掌握南向崛起商機—台灣形象展廠商經驗分享會」，分享實戰經驗與行銷策略，現場吸引超過800家業者參加。

經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩說，由於全球政經趨勢不明，新南向政策正是為台灣廠商尋找全新、正確的方向，讓台商能發揮產業動能。而台灣形象展搭配新南向政策，為台灣業者與當地產業搭建面對面平台。

外貿協會董事長黃志芳指出，台灣拓展新市場面臨難題，首先，台灣不像南韓，有知名企業帶領小廠商拓銷，第二，台灣以代工為主，比較少台灣品牌，也因此難以打開當地通路。不過，台灣形象展猶如航空母艦，成為台灣廠商團體戰平台，帶領廠商航向新南向國家。（編輯：鄭雪文）1081223