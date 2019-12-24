機械公會：台商回流買設備 業界有感受

（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示，台商回台投資，購買國產設備，機械產業界有感受到。談到新台幣匯率，他建議央行可考慮跟著競爭國家匯率走，保持產業競爭力。

機械公會今天下午舉行台灣機械雲成果發表會，觀察台灣機械產業發展，柯拔希指出，今年產業碰到美中貿易戰，不僅是台灣，全球機械業都有很大的變動，今年前11月累計機械設備出口值達到252億美元，較去年同期衰退8%。

不過長期來看，柯拔希認為，機械產業可在貿易戰過程中受益，因為廠商布局第二生產基地，在中國大陸設廠廠商開始轉移到其他包括印度和越南等地。

他指出，世界工廠正在轉移，對機械產業來說長期有效益，製造工廠轉移會產生剛性需求，帶給機械業契機。

柯拔希說，這段時間雖然比較辛苦，但是「明天太陽還是會出來」，機械產業等待千載難逢的機會。他並透露，這一波台商回台投資，購買國產設備，機械業界有感受到。

談到新台幣匯率對機械業影響，柯拔希建議台灣中央銀行可以考慮跟著競爭國家匯率走勢升貶，保持產業競爭力。

媒體問及部分廠商是否仍有無薪假狀況，柯拔希表示，美中貿易戰逐漸緩和，訂單有回流台廠的跡象，訂單觀望的期間已經隨著貿易戰的緩和而有縮短的狀況，

柯拔希指出，台灣機械產業積極邁向智慧製造，台灣有很好的機械業和資通訊產業，應可把握相關契機。

他建議台灣透過發展智慧機械邁向智慧製造，首先軟體要發展，安裝要簡單，具備標準化智慧功能；此外要與國際平台業者合作，機械產業以出口為主，具國際觀有助外銷；也要有新的商業模式。（編輯：鄭雪文）1081224