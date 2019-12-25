台商回流效應 建築貸款年增率續創8年新高

（中央社記者潘姿羽台北25日電）中央銀行今天發布11月建築貸款餘額為新台幣2兆618億元，不只較上月增加251億元，年增率12.54%，也續創2011年12月以來最大增幅，央行官員解讀，台商回流議題正熱，應是建商信心增強的原因之一。

央行統計，11月房貸餘額為7兆3561億元，月增492億元，年增率續攀至5.97%，再創2011年5月以來的新高紀錄；建築貸款餘額來到2兆618億元，年增率12.54%，不只增幅持續擴大，更是8年來最大增幅。

中央銀行官員說明，第4季是傳統購屋旺季，加上近期各區域陸續有交屋潮出現，均推動房貸餘額年增率續創高點；而購屋旺季來臨，也讓建商加大力道促銷餘屋，並使建築貸款走揚。

另一方面，今年以來，政府推動台商回台投資方案，成效超乎預期，央行官員認為，台商回流的議題熱度持續，部分建築業者腦筋動得比較快，看到廠辦、商辦這塊有商機，進而開始規劃、推案，推測這可能是建築貸款年增率自今年以來，持續擴大的原因。

央行官員總結，當前房市除了有自住需求支撐，也有台商回流、公共建設等議題，和2017年的房市低點相比，建商信心有稍微回溫，房市也處在比較穩健的情勢。（編輯：鄭雪文）1081225