同欣電擬換股併購勝麗 雙方開盤聯袂攻漲停

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）同欣電擬換股併購勝麗，雙方今天起恢復交易，開盤聯袂攻上漲停，同欣電來到166元創2014年7月中旬以來高點，勝麗來到180元是5月上旬以來波段高點。

隨後早盤同欣電來到159元，漲幅5.3%。

同欣電和勝麗27日宣布董事會通過股份轉換案，此次股份轉換比例是勝麗股東按照持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司。股份轉換基準日暫定是明年6月30日，完成後勝麗將下櫃。

法人指出，若從12月26日勝麗收盤價164元、同欣電收盤價151元粗估，溢價幅度約14.5%。

同欣電近期受惠智慧型手機規格升級，包括多鏡頭、3D感測及螢幕指紋辨識等需求帶動，CMOS影像感測器需求大增，帶動影像業務大幅成長。

同欣電先前預估，第4季業績可望較第3季成長個位數百分點，主要動能是影像感測產品。

展望明年營運動能，同欣電預期CMOS影像感測器（CIS）按照客戶規劃需求可望強勁，今年第4季就可以感受到需求成長，預估明年CIS出貨可較今年明顯增加，新影像高畫素產品逐步導入生產。

展望明年業績表現，同欣電預估在新影像產品帶動下，整體業績目標朝向突破2014年的歷史高峰邁進。明年影像感測元件產品成長最大。

勝麗主攻車用CMOS影像感測器元件封測，從客戶端來看，法人指出，國際大廠安森美（ON Semi）等持續擴大車用CMOS影像感測元件出貨，勝麗持續受惠大客戶安森美擴大釋單後段封測業務委外代工，此外勝麗也有來自日本索尼（Sony）封測代工訂單，勝麗也切入歐系晶片大廠封測。

索尼影像感測元件供不應求、並持續投資擴產，法人預期，勝麗可望受惠。國外科技網站9To5Mac預期，明年iPhone新機也可能繼續採用索尼的影像感測器元件。（編輯：張均懋）1081230