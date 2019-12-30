封關前夕台股整理 法人：12000點區間震盪

（中央社記者潘羿菁台北30日電）台股緩步走揚陷入高檔狹幅震盪，盤中小漲10點，守住12100點大關，法人認為，12月以來台股指數陷入整理，不會有太大上攻動能，預計2019年封關前夕約在12000點區間整理。

台股開盤緩步墊高，到10時加權指數暫收在12101.38點、上漲9.79點，成交量約新台幣479.65億元，八大類股以水泥類漲勢最為凌厲，其餘包括建材營造、塑化、造紙、紡織纖維、機電也維持在上漲格局；中小型類股的櫃買指數盤中一度創149.87點波段新高，不過支撐無力狹幅震盪，盤中暫守住149點大關。

上週同欣電宣布將收購勝麗，雙方宣布董事會通過股份轉換案，換股比例是勝麗股東按所持有普通股1股，換發同欣電1.244股，勝麗將成為同欣電100%持有子公司，溢價率約14.5%，股份轉換基準日暫定明年6月30日；勝麗今天恢復交易，開盤立即跳空漲停，股價鎖在180元，同欣電早盤也一度攻上漲停板，爾後漲幅稍收斂，漲幅逾5%，盤中約162.5元。

被動元件族群傳來好消息，受惠5G手機明年出貨帶動被動元件備庫存需求暢旺，讓相關族群包括國巨、信昌電、華新科與禾伸堂價量俱增，股價漲勢明顯，漲幅約2%至3%。

資產類股的國產、嘉泥與台泥等，也有明顯走高趨勢，國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，今天新台幣在熱錢湧入情況下大幅度升值，帶動資產類股股價墊高，不過整體大盤仍是高檔震盪整理，主要是目前12月以來正乖離幅度大，加上第4季為電子產業淡季，也讓大型權值股動能暫熄火，所幸台股多頭結構仍在，蓄積能量後攻高機率依舊大。（編輯：張均懋）1081230