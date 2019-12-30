台積電尾盤下挫 台股由紅翻黑收跌38點

（中央社記者潘羿菁台北30日電）台積電午盤過後下挫，壓抑台股走勢由紅翻黑，加權指數下跌38.22點作收，法人認為，12月以來漲多需修正，市場追價意願不強，預料在封關前夕大盤走勢整理為主。

台股今天開盤支撐無力，受到摩台指期貨結算日影響，台積電在午盤過後下跌3.5元，拖累大盤指數跌幅擴大，呈現開高走低、由紅翻黑格局，終場收在12053.37點、下跌38.22點、跌幅0.32%，成交量新台幣1244.30億元。

其他大型權值股的鴻海與大立光等，同樣小幅下跌作收。

盤中個股漲跌互見，支撐上漲力道有併購題材、被動元件與光學族群等，例如同欣電宣布併購勝麗，勝麗今天恢復交易一開盤就拉上漲停板，股價鎖在180元，同欣電股價也有慶祝行情，收在163.5元

被動元件是受惠於5G手機明年出貨帶動被動元件備庫存需求暢旺，相關族群的國巨、信昌電、華新科與禾伸堂價量俱增，股價漲勢明顯，漲幅2%至5%，成為今天成交量大族群。

此外，水泥族群則在中國傳出水泥產能吃緊的利多消息以及新台幣強勢升值，帶動台泥、亞泥與嘉泥股價上揚，其中信大更是拉出一根漲停板，股價鎖在20.95元。

部分個股下跌壓抑台股動能，可成遭到看淡iPhone12的滲透率，近日成為外資調節主力，今天股價下挫12元、收在229.5元，失守年線；台郡、創意與立積等遭到賣壓調節，股價跌幅逾2%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美國耶誕節過後，美股維持小碎步走高，不過對亞股激勵成分不大，多數維持橫向整理，也讓台股維持高檔震盪格局，由於12月以來台股大漲近600點，正乖離偏大，勢必會讓獲利了結賣壓出籠，所幸目前台股多頭結構依舊完整，現階段必須等待月線緩步墊高，至少要站穩12000點大關才有機會蓄積能量往上攻高，因此近期盤面多半是個股漲跌互見。（編輯：張均懋）1081230