台股近10年封關8成收紅 法人看明年續創高點

（中央社記者潘智義台北30日電）自2009年起近10年，12月底台股封關日有8成上漲，平均單日漲幅約0.59%。法人認為，雖然台股今年一路攀高，但美中貿易談判獲具體協議，明年有5G題材，看好台股續創高點。

加權指數今天收在12053.37點，下跌38.22點，跌幅0.32%，成交值新台幣1244.29億元。今年以來到今天收盤為止，上漲2325.96點，漲幅23.91%。

台股今年以來一路走高，僅5月、8月拉回，其餘時間指數幾乎都維持漲勢。由於今天台股以平高盤開出後，指數多在平盤附近游走，卻在尾盤急殺收黑，讓市場對明天台股封關收紅有所期待。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股在2019年最重要的變化就是美中貿易戰，年初市場對貿易戰看法保守，但事情發展卻從危機變為轉機，包括轉單效應為台廠帶來利多，美中貿易談判在12月達行協議，美國同意暫緩對中加徵關稅，甚至降低關稅，風險已從最高點過去。

蔡明翰認為，迎接2020年台股唯一面對的問題就是股價位階高，2019年台股創29年新高，上漲約24%，股價偏高勢必壓抑明年漲勢，不易大幅強攻，但因5G行動通訊起跑，且中長多格局未變，2020年指數仍有機會突破歷史高點12682點，再創歷史新高。

他評估，貿易戰已明顯緩和，經濟見好轉，製造業就算不針對貿易戰，也會分散風險，所以轉單效應不會消失，投資人宜在股價回檔時分批布局。

群益投顧分析師廖健佑評估，資金行情並未結束，1月總統大選結束後，台股將跟著美股走，若1月上漲，2、3月即便股價壓回，也不會太差，上半年看5G、被動元件，下半年看iPhone概念股、半導體產業。

廖健佑指出，上半年是電子股淡季，因此基期低、有題材的5G、產能利用率提升的被動元件族群最有表現機會，畢竟5G概念股，包括印刷電路板（PCB）、散熱元件、網通、PA（功率放大器）股在2019年漲多回檔，經法人調節後，2020年還有機會再漲。

不過，2019年台股一路上漲，2020年雖有機會再漲，但高檔震盪幅度恐將加劇。（編輯：張均懋）1081230