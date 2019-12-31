美股下跌添陰影 台股拚首次12000點封關

美股近來反彈走勢隨獲利回吐而瓦解，使台股2019年封關前表現蒙上陰影，但31日大盤仍挑戰史上首次在12000點之上國曆封關。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北31日電）美股近來反彈走勢隨獲利回吐而瓦解，交易量明顯清淡，創下3個多禮拜以來單日最大跌幅，使台股2019年封關前表現蒙上陰影，今天大盤將挑戰史上首次在12000點之上國曆封關。

自2009年起近10年，12月底台股封關日有8成上漲，平均單日漲幅約0.59%。若今年全年漲幅在24%以上，將是10年來單年漲幅首度突破20%。

美股道瓊工業指數今天大跌183.12點或0.64%，以28462.14點作收；標準普爾指數下挫18.73點或0.58%，收在3221.29點；科技股那斯達克指數跌60.62點或0.67%，收8946.00點。

台股30日開盤支撐無力，受到摩台指期貨結算日影響，台積電在午盤過後下跌3.5元，拖累大盤跌幅擴大，呈現開高走低、由紅翻黑格局，終場收在12053.37點、下跌38.22點、跌幅0.32%，成交值新台幣1244.30億元。自營商買超4.41億元，投信賣超2.94億元，外資及陸資賣超14.65億元；三大法人合計賣超13.18億元。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣112.26億元，買超個股以友達居冠，賣超個股以群創最多，在面板雙虎的買賣動作分歧。

產業訊息方面，大同集團旗下面板廠中華映管30日舉行股東臨時會，通過擬與債權銀行、聲請查封債權人、相關單位取得共識後，處分楊梅廠及龍潭廠資產、土地、廠房暨生產線等主要財產。

中興電工董事長江義福30日參加券商舉辦的法人說明會表示，重電項目到2021年產能持續塞爆，電力事業群未來3年獲利穩定，公司在印度和南非設立據點布局氫能源事業，預期2020年業績獲利可望倍增。

法人表示，外資買盤回籠加溫權值股人氣，帶動台股加權指數轉強，擺脫近期整理態勢，先前修正的日技術指標K值反彈，有利多方氣勢，在月線支撐下，大盤多方可望向上挑戰高點。（編輯：黃國倫）1081231