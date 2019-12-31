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玉晶光iPhone鏡頭市占衝3成 外資目標價668元

最新更新：2019/12/31 09:29

（中央社記者吳家豪台北31日電）日系外資將光學鏡頭廠玉晶光納入追蹤個股，看好玉晶光打入高階手持裝置鏡頭市場的能力改善，明後年iPhone鏡頭市占將上看33%、34%，給予買進評等和目標價668元。

玉晶光股價今天上漲9元開出，早盤最高來到567元，漲幅逾2.7%，續創波段新高。

日系外資發布研究報告指出，玉晶光目前是iPhone、iPad鏡頭第2大供應商，僅次於大立光，推估玉晶光營收約80%來自蘋果產品。過去3到4年玉晶光主要供應iPhone與iPad前鏡頭，隨著營運能力改善，今年已從競爭對手奪下iPhone 11系列超廣角鏡頭約80%市占，2019年也已出貨部分6片式鏡頭，對玉晶光而言是重要進展。

日系外資認為，受惠於2020年新款iPhone相機升級和導入後置飛時測距（ToF）模組，玉晶光iPhone鏡頭市占將從2017年的19%提升到2019年的26%，且由於相機鏡頭良率大幅拉高和鏡頭價格提升，玉晶光2020年、2021年iPhone鏡頭市占將上看33%、34%。

考量iPhone超廣角鏡頭將貢獻2020年全年營收、新iPhone超廣角鏡頭將升級為7片式、iPad Pro與iPhone Pro系列可能導入飛時測距模組，日系外資預期玉晶光2020年營收及獲利將分別成長47%、61%，給予「買進」投資評等和目標價668元。（編輯：林孟汝）1081231

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