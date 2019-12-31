台北車展豪邁折扣拚買氣 首週末訂單漂亮

（中央社記者韓婷婷台北31日電）台北車展28日開展，迎農曆年前購車旺季，各家車商不只拚人氣，更重要的是拚買氣，進口車豪邁降價，第1個週末買氣長紅，包括富豪（VOLVO）、和泰、納智捷都繳出漂亮成績單。

台北車展28日開展，超過34品牌、300款新車同台，熱鬧滾滾，估計第1個周末就促成近千張購車訂單，其中車市龍頭和泰汽車雖然未加入其他車商的降價活動，但仍在豐田品牌雙神車Altis、RAV4加持下，週末2天就搶下總計350輛訂單，其中50輛來自Lexus貢獻。

裕隆集團旗下納智捷在12月中推出5+X休旅車款，LUXGEN URX，預接單已經突破千台，延續新車上市熱度，除了首度公開預計2021年才要發表的全新跑旅MBU，宣示品牌持續發展決心，也在車展期間祭出降價優惠。

納智捷表示，台北車展10天，整體接單目標200張，前3天URX接單約占65%，為主力銷售車款，活動現場人氣熱絡。

豪華車品牌中，以國際富豪（Volvo）優惠最殺，富豪汽車導入 VOLVO 最新世代 Plug-in Hybrid Electric 動力科技，在2020世界新車大展由20年式小改款 XC90 與 XC60 T8 Polestar Engineered 領軍，帶領全車系20輛車款登場。

VOLVO宣布「新能源元年」啟動PHEV車款最高降價52萬，車展期間已賣出200輛，表現也相當亮眼。

其他包括福特、現代汽車、史可達（Skoda）、福斯汽車等都有亮眼表現尤其是休旅車系人氣最旺。（編輯：黃國倫）1081231