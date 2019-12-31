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交大攜手中華電信 布局5G智慧交通創新服務

最新更新：2019/12/31 16:03

（中央社記者許秩維台北31日電）國立交通大學與中華電信股份有限公司簽合作意向書，加強產學技術合作和整合，共同布局5G先進智慧交通應用服務，除國內市場，並放眼海外市場。

交通大學發布新聞稿表示，智慧交通建設是智慧城市重要發展指標之一，交通部今年發表「交通科技產業政策白皮書草案」，勾勒未來10年交通科技產業願景、策略及行動方案，中華電信呼應政府政策發展，希望結合產官學界，帶進多元創新應用，共創智慧交通領域新市場。

交通大學在人工智慧、毫米波5G與雷達晶片系統、嵌入式系統晶片、自駕車感知與控制系統等領域表現傑出，超過1000名教授在各領域廣泛深入研究具國際競爭力的研究能量與成果，致力產學合作和創新，為國內電子電機半導體產業前驅與企業研發人才庫。

因應國際智慧交通運輸發展趨勢，交通大學與中華電信簽合作意向書，整合交大研發成果及中華電信研究院核心技術，共同布局5G先進智慧交通應用服務；初期以加速相關技術商業化為目標，待技術產品驗證成熟後，有機會合資育成新公司，除布局國內市場，也放眼於海外市場，搭配政府新南向政策搶攻東南亞與中亞。

交通大學表示，雙方透過產研技術策略合作，於應用面以智慧城市及智慧生活服務為範疇，聚焦智慧交通領域，因應5G時代，未來將陸續研發5G創新應用與服務，全力推動產業數位轉型升級，開拓更多前瞻應用數位商機。（編輯：李明宗）1081231

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