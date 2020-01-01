更多編輯台推薦新聞：
109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

B型流感病毒與疫苗完全不吻合 醫憂釀流行
生活

B型流感病毒與疫苗完全不吻合 醫憂釀流行

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

跨年夜5大電信數據傳輸飆新高 5G應用展實力

最新更新：2020/01/01 15:05

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）跨年夜5大電信業積極備戰，因應龐大網路流量，中華電信行動上網數據量再創新高，台灣大網路傳輸量飆新高，遠傳電信下載上傳數據量也倍增，電信商也展示5G應用服務。

跨年夜5大電信業積極備戰，因應龐大網路流量。其中中華電信在全台30個跨年主題晚會，布建近千台新型基地台，並動員500位以上工程人員備戰。跨年夜中華電信也在北部和中部兩大跨年現場展示5G服務體驗。

中華電信指出，2020跨年夜行動上網數據量再創新高，包括台北市政府、101信義商圈、台中麗寶樂園、台中太平運動場、高雄夢時代及高雄義大世界等，今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，超過平時使用量的4倍。

中華電信分析，尖峰時段出現在跨年凌晨前後10分鐘流量達到最高峰，超過8成以上客戶，以社群直播、Facebook及LINE、iMessage等即時通訊軟體分享影音、圖片，即時向親友相互道賀新年祝福。

台灣大哥大在全台跨年熱點增設超過700行動基地站，並動員200位以上的工程人員全面待命。

在2019年的最後一小時，台灣大哥大網路傳輸量飆新高，全台平均行動上網流量是去年的1.5倍，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、Instagram等社群軟體發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享。

台灣大哥大表示，跨年前10分鐘，數據使用量呈現垂直陡升趨勢，並在1月1日零時5分達到巔峰。除了網路流量大爆發外，旗下myVideo直播「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」，觀看流量比起平日也成長20%。

遠傳電信指出，各地跨年晚會現場下載數據量有1.2倍到2.8倍不等的增幅，其中台北市信義區跨年時段的下載數據量是平常使用的2.8倍，上傳數據量甚至達50倍。

遠傳電信也在台北市政府大樓頂樓加設5G訊號基站台，與必應創造合作，在跨年晚會主舞台上，透過5G技術完成異地合演的歌舞秀，展現5G科技展演實力。

亞太電信統計，跨年夜上網數據傳輸量相較去年成長6成以上。跨年夜上網使用尖峰時段是31日22時至1日凌晨0時。

分析消費行為，亞太電信指出，民眾使用Youtube、Facebook、LINE、Instagram占比高達6成，其中Youtube比例高達近4成，亞太電信GtTV觀看新聞直播或電影、戲劇等的累積分鐘數，較平常成長超過25%。

分析全台跨年晚會上網傳輸量使用，亞太電信指出，前3名分別為台北最HIGH新年城、嗨玩台中2020跨年狂歡夜、2020愛在桃園幸福美好。

台灣之星表示，跨年夜動員超過400位同仁，應戰3倍訊務量，頻寬容量承載較去年增38%。跨年尖峰時刻，網速仍維持往年表現水準。（編輯：楊凱翔）1090101

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報