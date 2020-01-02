9家中小企業響應投資台灣 43億拚產業升級

（中央社記者廖禹揚台北2日電）經濟部投資台灣事務所今天通過9家中小企業投資申請案，共將投入新台幣43億元力拚產業升級；中小企業加速投資行動方案目前已通過111案，總投資金額約490億元。

投資台灣事務所今天舉行中小企業加速投資行動方案第24次聯審會議，通過科達製藥、益可芬、力盛彩色印刷、上順水泥、青志金屬、鍇榮實業、樺瑩工業、昆兆益精密、泰翔工業等9案，經濟部表示，後續仍有約70家業者排隊待審。

今天通過審查案件中，以青志金屬投入近13億元最多，規劃在苗栗銅鑼科學園區新建廠房、增設高度智慧自動化產線，可為苗栗帶來101個本國就業機會。

科達製藥將投資逾9億元拆除桃園平鎮工業區舊廠、擴建中藥新廠，增設科學中藥新產線，招募67名本國人才。製造高精度金屬製品的樺瑩工業決定投資7億元建新廠，轉型智慧化，可創造75個本國工作機會。

力盛決定投資超過5億元在苗栗後龍建新廠，引進符合印刷廠環保標竿的高階設備，未來將從彩盒延伸至標籤 與軟性包材，可帶來78個本國就業機會。昆兆益規劃投資約3億元在台中市太平區建置智慧自動化新廠、整合4個舊廠，可創造26個本國工作機會。

泰翔工業將投資近3億元在桃園觀音建新廠，導入智慧化鑄造產線生產船舶用泵浦零件等雙相鋼金屬製品，招募28名本國專業人才。鍇榮預計投資9000萬元，在台南沙崙工業區新建廠房，導入新式自動化CNC機臺，擴充中高階模具產能以提升國外接單比率，可新增13個本國就業機會。

益可芬將投資超過7000萬在桃園蘆竹新建智慧化廠房，陸續導入全自動化產線生產傳統PP吸管及PLA環保吸管，可新增32名本國就業機會。上順水泥將投資4000萬元在高雄大發工業區添購環保土木材料用專業拌合硬體設備，以擴充產能與提升效能，可創造15個本國就業機會。（編輯：蘇志宗）1090102