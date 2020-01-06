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美股下挫 法人：台股區間震盪整理

最新更新：2020/01/06 07:57

（中央社記者張建中台北6日電）美股下挫，台股高檔爆量，加上總統大選進入最後倒數階段，又有美伊衝突變數，法人預期，台股短期可能區間震盪整理。

美國空襲巴格達擊殺伊朗軍事指揮官後，伊朗誓言報復，中東局勢緊張，衝擊美股下挫，道瓊工業指數3日下跌233.92點，跌幅0.81%，收在28634.88點；標準普爾500指數跌23點，跌幅0.71%，收在3234.85點；那斯達克指數跌71.418點，跌幅0.79%，收在9020.770點。

台股3日小漲9.95點，收在12110.43點，成交量1932.77億元。三大法人合計賣超新台幣9.73億元，其中自營商賣超10.05億元，投信買超1.82億元，外資及陸資賣超1.5億元。

國內外產業訊息方面，股王大立光2019年12月合併營收新台幣50.99億元，月減23%，年增58%，連續6個月年增率正成長；去年全年合併營收首度突破600億元，達607.45億元，年增22%，創歷史新高。

廣達旗下廣明光電遭惠普（HP）控告違反美國反托拉斯法，美國法院最新裁定，廣明對惠普的賠償金提高3倍，達4.39億美元。廣明表示，後續會上訴二審程序。

星宇航空董事長張國煒再次申報轉讓長榮航股票3萬3691張，以3日收盤價新台幣13.8元計算，可變現逾4.64億元。

美國消費性電子展（CES）將於1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，今年參展台廠包括聯發科、新金寶集團等將以人工智慧（AI）、智慧家庭、機器人、5G應用為主。（編輯：楊玫寧）1090106

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