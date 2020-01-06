勤凱12月營收衝高 今年第1季可望締新猷

（中央社記者張建中台北6日電）導電漿廠勤凱去年12月營收達新台幣7325萬元，創下歷史新高。法人預期，受惠被動元件廠需求回溫，加上市占率擴增，勤凱今年第1季業績可望改寫歷史新高紀錄。

勤凱董事長曾聰乙表示，隨著被動元件積層陶瓷電容（MLCC）、電阻與電感客戶需求強勁回溫，公司營運於去年第3季落底，第4季業績逐月躍升。

勤凱去年12月營收達7325萬元，月增11.12%，年增達91.65%，一舉刷新單月業績歷史新高；勤凱去年第4季營收1.89億元，季增逾6成水準。

展望今年，曾聰乙說，被動元件客戶需求持續強勁，訂單能見度已達今年中，勤凱第1季接單已滿載，為滿足客戶需求，1月農曆年期間將加班趕工生產。

法人預期，勤凱第1季業績可望延續逐月攀高趨勢，整體第1季營收將刷新歷史新高紀錄，第2季業績有機會更上層樓。

曾聰乙表示，除客戶需求回溫外，勤凱在電阻市場業績可望倍數成長，將帶動市占率提升。此外，勤凱成功拓展東南亞太陽能市場，今年太陽能背銀導電漿料出貨也有機會倍數成長，產品比重將以10%為努力目標。

勤凱成功搶進5G基地台介質濾波器導電漿料市場，預計今年第1季小量出貨，曾聰乙說，未來隨著出貨量放大，勤凱將前往中國大陸設廠，就近服務客戶，初步規劃設廠地點將在無錫。（編輯：張均懋）1090106