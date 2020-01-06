2019全球經濟疲軟 中華信評：9成企業表現仍穩

（中央社記者劉姵呈台北6日電）中華信評今天表示，儘管全球需求逐漸轉弱，部分企業的獲利、現金流量產生能力減弱，但90%的受評企業均維持穩定的評等展望，且金融業因資產信用品質漸趨穩定，獲正向評等次數較多。

中華信評今天發布2019年評等趨勢報告，報告中指出，儘管全球經濟疲軟，2019年的發行體評等整體表現依然強韌，不過，2019年下半年的負向評等趨勢卻微幅升高，原因為企業的獲利能力與現金流量產生能力，隨著全球需求逐漸轉弱進一步受壓，導致負向評等。

中華信評表示，相較之下，台灣金融業在2019年的正向評等行動次數則較多，主要是反映金融機構在台灣良好的信用環境下，具有審慎資本管理、提升資本水準能力或漸趨穩定的資產信用品質。

在企業評等方面，因中國和台灣對汽車的需求降低、偏高的資本支出對企業評等帶來負面影響，2019年共調降了裕隆汽車、李長榮化學及正新橡膠3家企業信用評等，並將信義房屋、和碩聯合科技、台灣化學纖維、台塑石化、台灣塑膠工業及南亞塑膠工業共6家企業，評等展望調整為負向，評等調升次數則為零。

然而，儘管總體經濟環境較為不利，但中華信評認為，約90%的台灣受評企業在2019年期間均能維持穩定的評等展望。

相較之下，2019年中華信評共調升了玉山銀行、台新金、台新銀行、台新大安租賃、渣打國際商銀及彰化銀行6家金融機構的評等，僅調降了裕融企業及格上汽車2家機構評等，受評的金融服務業因持續強化的資本水準，加上審慎的資本管理、漸趨穩定的資產品質、及資金來源與流動性結構均有所提升，在2019年期間則大致呈現正向的評等表現。

同時，儘管部分資產證券化交易案的資產品質表現呈現波動，但在保守的交易結構和穩定的交易相對人支持下，大多數資產證券化交易案在2019的評等表現仍維持穩定，僅有一檔受益證券於2019年發生違約。（編輯：楊凱翔）1090106