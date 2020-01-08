美伊情勢恐衝擊原油供給 中油：有60天安全存量

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）中油表示，原油進口主要來自中東地區，若中東地緣風險持續升溫，將增加原油風險。不過，台灣原油有60天安全存量，足以支應短期需求，也將從美國、非洲等地採購，分散風險。

美國3日於伊拉克狙殺伊朗軍情重要將領蘇雷曼尼，伊朗隨後回應將「嚴厲報復」，並於7日發射飛彈攻擊美國駐伊拉克軍事基地；而根據半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，一架波音737型飛機今天在伊朗起飛後不久，因技術問題墜毀。

中央大學管理講座教授梁啟源表示，美伊情勢推動市場避險情緒，也帶動國際原油大漲，西德州中級原油（WTI）期貨價格上漲將近3美元，每桶65.5美元。

台灣原油仰賴國外進口，根據經濟部能源局官網，去年共進口2億7519萬桶，其中以沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國等為主。

中油發言人方振仁表示，台灣仰賴中東地區油源，地緣情勢升溫也恐影響中東鄰近國家，增加原油供應、油料運輸航道風險，不過實際對台影響尚無法評估。

他強調，根據政府規範，中油需儲備60天以上的汽油安全存量，足以支應短期需求，且中油也會向其他國家採購原油，包含美國、非洲以及南美等地，分散風險。

方振仁說，美伊緊張情勢會維持多久，得看雙方如何以智慧解決僵局，但已造成國際原油價格波動，台灣油價會依照7D3B公式升降，也有亞鄰最低價、油價緩漲機制，短期則有春節凍漲，油價只降不升，減緩對國內衝擊。

梁啟源認為，受到美伊政治情勢影響，國際原油價格已經回升，石油輸出國家組織（OPEC）今年第一季起擴大減產，比2019年的目標多減產超過50萬桶，加上期貨炒作、原油期貨市場淨多頭，價格有所支撐，2020年國際油價看漲，預估布蘭特原油價格將落於70美元至75美元間。（編輯：鄭雪文）1090108