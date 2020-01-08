阿里巴巴國際站與電商交流 將擴大在台人力

（中央社記者吳家豪台北8日電）B2B電商平台阿里巴巴國際站亞太區總經理郭奕麟今天說，台灣中小企業的數位化能力比其他亞洲市場慢一步，阿里巴巴國際站將在台投入更多人力與資源，協助中小企業出口。

阿里巴巴國際站今天舉行2020年台灣跨境電商大賽決賽，攜手台灣大學EMBA、中興大學、台北市進出口商業同業公會，台灣網商協會和玉山網商協會等共同舉辦，優勝企業將代表台灣於2月至越南，與來自香港、越南、印度等各地網商交流，決賽現場也邀請各界產學媒體專家分享全球跨境貿易新趨勢。

郭奕麟受訪指出，阿里巴巴集團在台灣市場已12年，協助數千家台灣創新企業邁向外貿舞台；阿里巴巴國際站在全球有數十萬商家，來自200多個國家。

他說，傳統上中小企業都是透過參展接觸客戶，屬於高成本、高人力的做法，訂單的不確定性也較高；如果能把買家行為、訂單、履約能力都數位化，可以轉換為一套評估賣家價值的標準，讓全球買家更容易識別好的企業。

進入2020年，郭奕麟表示，阿里巴巴國際站會在台灣投入更多人力與資源，幫助台灣中小企業出口到海外市場，這是最主要的使命。

郭奕麟認為，台灣中小企業的數位化能力，相較其他亞洲市場還是慢一步，很多企業不了解數位化工具能帶來的效益是什麼，甚至有點抗拒。即使是內銷轉外銷的新手，阿里巴巴國際站也提供許多課程指導，例如如何撰寫商品描述或展現商品特質，也會整理關鍵字數據讓賣家了解市場趨勢。

保健食品代工廠逢興生技副總經理王秋月說，去年積極轉型，透過快速出貨及規格化商品，縮短報價流程，在4個月內接獲來自15國訂單，在阿里巴巴國際站的總業績成長50倍；去年電商占營收比重僅5%，今年目標提高到20%。（編輯：鄭雪文）1090108