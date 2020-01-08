天擎9日登興櫃 去年前11月每股賺0.67元

（中央社記者張建中台北8日電）IC設計廠天擎積體電路即將於9日登錄興櫃交易，並規劃110年掛牌上櫃。天擎去年前11月稅後淨利新台幣1511萬元，每股純益0.67元。

天擎下午召開興櫃前法人說明會，董事長呂惠平表示，天擎成立於90年2月，初期以消費性影音晶片切入，代表作是USB小相框，隨後轉型到長距離高頻寬私有協議影音系統單晶片，並布建雲服務平台。

天擎主要業務包括無線安防監控、無線雙模嬰兒監視、無線車用監控的系統單晶片，及一站式工廠智慧化管理、智慧農業與企業門禁智慧化管理。

天擎目前實收資本額2.38億元，至上持股7.5%，聯發科旗下翔發投資持股6.96%，國泰創業投資持股2.53%。

天擎107年營收2.06億元，稅後淨利1701萬元，每股純益0.76元；108年前11月營收2.06億元，稅後淨利1511萬元，每股純益0.67元。

呂惠平預期，天擎無線安防監控、無線嬰兒監視與無線車用監控晶片業績未來3年可望維持穩定成長，至於雲服務方面則採月或年收費方式，長期綑綁客戶，將推升營運擴張。（編輯：張均懋）1090108