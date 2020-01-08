亞德客-KY去年營收創新高 今年看增1成續衝高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）氣動元件廠亞德客-KY去年12月自結合併營收按人民幣計價3.47億元，創單月歷史新高，去年營收同步創歷年新高。法人預估今年業績看增1成，可望續創新高。

亞德客-KY表示，去年12月來自電子、電池及包裝機械產業有較高成長率，集團合併營收按人民幣計價約3.47億元，創單月歷史新高。

若按照新台幣計價，去年12月營收15億元，較去年11月14.11億元增加6.28%，較前年同期12.08億元增加24.11%。

去年第4季自結合併營收新台幣40.95億元，較去年第3季40.21億元增加1.82%，較前年同期35.82億元增加14%。法人指出，亞德客-KY去年第4季營收創歷年單季第3高。

亞德客-KY累計去年全年自結合併營收158.98億元，較前年156億元增加1.91%。法人指出去年營收創歷年新高。

亞德客-KY指出，市場需求因客戶既有產能提高自動化程度及5G相關零組件需求增加，有些許回溫狀況，加上公司透過持續開發新產品及新客戶，提高市占率，支持營業額成長。

展望今年，法人預估亞德客-KY業績可望較去年成長10%，主要動能來自新產品品項推出帶動市占率擴大，今年也可受惠產業資本支出復甦需求，預估今年第2季到第3季成長動能可提升。

法人指出，亞德客-KY今年可望受惠5G相關建設投資以及智慧型手機規格升級帶動的資本支出上升週期需求。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo占中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：張均懋）1090108