亞德客-KY今年業績新高有望 股價創19個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）氣動元件廠亞德客-KY今年業績看增1成，可望續創新高，今天盤中股價攻上漲停479.5元，創2018年6月中旬以來波段高點。

亞德客-KY去年12月自結合併營收按人民幣計價3.47億元，創單月歷史新高，若按照新台幣計價，去年12月營收15億元，較去年11月增加6.28%，較前年同期增加24.11%。累計去年全年亞德客-KY自結合併營收158.98億元，較前年增加1.91%。法人指出，亞德客-KY去年營收創歷年新高。

展望今年，法人預估亞德客-KY業績可望較去年成長10%，主要動能來自新產品品項推出，將帶動市占率擴大，今年也可受惠產業資本支出復甦需求，預估今年第2季到第3季，亞德客-KY成長動能可望提升。

法人指出，亞德客-KY今年可望受惠5G相關建設投資，以及智慧型手機規格升級帶動的資本支出上升週期需求。

目前中國大陸占亞德客-KY整體業績比重達9成多，亞德客-KY主要競爭對手包括SMC、Festo、和其他中國大陸廠商、台廠和韓廠等。SMC、亞德客-KY和Festo占中國大陸氣動元件市場占有率約65%。（編輯：楊凱翔）1090109