大立光獲利驚奇 股價應聲強攻5000元關卡

（中央社記者韓婷婷台北10日電）台股股王大立光不畏美中貿易戰，獲利再造驚奇，2019年每股大賺210.69元，為台股史上再添新頁；激勵今天股價大漲逾百元，強攻5000元關卡，早盤最高來到5015元。

大立光9日法說會釋出不少關鍵訊息，第4季雖有高達13.2億元的匯兌損失，但在產品組合改變下，毛利率仍衝上71.1%超過法人預估。多家外資在大立光法說會後出具最新報告，看好大立光後勢前景，為股王按讚，目標價也出現久違的「6000元」6字頭大關。

產能不足的「隱憂」是市場最大的擔憂，大立光將鎖定高附加價值的高階產品為優先選擇；不過，這樣的訊息，也透露了光學鏡頭產業未來幾年暫時不需要擔心供需失衡的問題，同時也為第2供應商玉晶光帶來好消息，不用擔心價格競爭的問題。

光學產業榮景可期，大立光今天開高震盪走高，開盤交易第1個小時一度大漲150元，最高來到5015元，重新挑戰5000元大關，帶動光學族群玉晶光及中揚光等漲勢，玉晶光早盤股價一度衝上622元再創掛牌新高價，但股價創高後隨即面臨短線賣壓，因此由紅翻黑震盪。

大立光2019年雖受到新台幣升值影響，加上大舉匯回百億資金，第4季匯兌損失就高達13.2億元，幾乎是吃掉近10元每股盈餘（EPS），單季EPS僅60.32元，低於法人預期，不過全年EPS達210.69元，仍是歷史新高。

展望後市，大立光執行長林恩平表示，受工作天數影響，1月營收將較12月下滑，2月則優於1月。

大立光產能雖已滿載，但仍將透過樓地板面積調整擠出空間，努力進行產品組合調整及良率改善提升產值。由於淡旺季明顯，為因應產能不足問題，2020年有可能依客戶需求，在淡季提早為信用好的客戶備貨，有望利用淡季產能，拉高整體營收，讓生產線全年均維持在高稼動率狀態，今年農曆春節假期依舊不休工。（編輯：楊凱翔）1090110