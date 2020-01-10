南亞科第4季獲利創14季低 今年上半年營運逐季揚

（中央社記者張建中新北10日電）動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科去年第4季稅後淨利新台幣12.78億元，季減逾4成，為14季新低。南亞科總經理李培瑛預期，今年上半年營運可望逐季好轉。

南亞科下午召開法人說明會，公布去年第4季營運結果；南亞科去年第4季銷售減少5%，平均售價下滑1%至3%，季營收131.16億元，季減11.4%。

南亞科第4季毛利率25.7%，較第3季下滑2.3個百分點，稅後淨利12.78億元，季減42.1%，並為14季新低水準，每股純益0.42元。

南亞科去年位元銷售成長11%至13%，只是受產品價格下滑影響，去年總營收滑落至517.27億元，減少38.9%，毛利率31.9%，下滑23.1個百分點，稅後淨利98.16億元，年減75%，每股純益3.22元。

展望後市，李培瑛表示，隨著需求明顯改善，2019年供應商資本支出比較保守，今年供給將成長有限，供需情況可望趨於健康，全年保持樂觀看法，預期第1季銷量與價格應可同步成長，第2季有機會更好。

李培瑛說，除伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，個人電腦出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長，今年DRAM市場需求將成長15%至20%，供給成長10%至15%，南亞科今年位元出貨將成長約15%。

至於製程技術方面，李培瑛表示，南亞科成功開發出10奈米級DRAM新型記憶胞技術，DRAM產品可持續微縮至少3個世代，10奈米製程技術將採自主開發的技術，不向美光（Micron）授權。

李培瑛說，第一代的10奈米級前導產品8Gb DDR4、LPDDR4及DDR5將建構在自主的製程技術及產品技術平台，預計今年下半年陸續進入產品試產。

第二代的10奈米級製程技術目前進入研發階段，預計2022年前導入試產，李培瑛表示，因應10奈米製程發展，今年資本支出金額將高於去年的55億元水準。（編輯：趙蔚蘭）1090110