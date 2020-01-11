台股選後行情投資人樂觀 美股仍是最大變數

（中央社記者潘智義台北11日電）2020大選落幕，國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，以過去6次總統大選經驗觀察，每次選後台股都呈現上漲格局，今年選後時間靠近農曆年封關，投資人對行情看法相對樂觀，但美股依然是影響台股重要變數。

2020年總統與立委選舉結束，總統蔡英文順利連任，選舉不確性因素消除，股市投資人普遍對選後行情看法樂觀。

3次總統大選後第1個交易日台股上漲時間包括，1996年3月23日李登輝當選台灣首次民選總統，選後第1個交易日台股上漲0.02%。2008年3月22日馬英九首次當選總統，選後第1個交易日台股上漲4%。2016年1月16日，蔡英文首次當選總統，選後第1個交易日台股上漲0.6%。

3次總統大選後第1個交易日台股下跌的時間包括，2000年3月18日陳水扁首次當選總統，選後第1個交易日台股下跌2.6%，2004年3月20日陳水扁連任總統，選後第1交易日下跌6.7%。2012年1月14日馬英九連任總統，選後第1個交易日台股下跌1.1%。

蔡明翰指出，時間接近農曆年封關，投資人對台股行情看法相對樂觀，但美股依然是影響台股重要變數。

不過，他指出，美伊衝突對美股影響時間短，現階段油價供應寬鬆，受地緣政治影響上漲後，又快速回跌，所以美伊衝突對美股影響短暫，很快就回到基本面。

雖然股市投資人普遍期待總統大選後有行情，但華南投顧董事長儲祥生表示，現階段台股依然還是看美股臉色，美股有好行情，台股才會漲，總統大選結果對台股影響相對有限。

儲祥生指出，美國、伊朗軍事衝突應該不至於快速升溫，畢竟美國實力夠強，美對伊動武僅是強勢表態，雖然一度帶動油價上漲，但前幾天油價已經回跌。因此，接下來美中簽署貿易談判第1輪協議，及未來第2輪協議談判的後續發展，將是影響美股，再牽動台股的關鍵。

他說，除了與美股連動因素，台股本身接下來有台積電法人說明會，是觀察景氣變化的指標。

新光投信董事長劉坤錫表示，這次總統大選結果對台股不至有太大影響，但此次立法委員選舉因有很多政黨參選，較受市場關注；基本上台股受選舉結果影響的機率不大。

總統大選後距農曆年前台股封關只剩6個交易日，劉坤錫說，近年農曆年封關對投資人的影響，已大不如從前；20、30年前台股盛行丙種墊款，年關將屆之際，投資人常有資金需求，須考慮是賣股變現，還是抱股過年，但近年過農曆年的年味已淡，股市融資的來源多元，農曆年前台股封關的影響已相對降低。（編輯：楊凱翔）1090111