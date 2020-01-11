蔡總統連任 工商團體盼重新檢討一例一休

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）總統蔡英文連任成功，工商界表示，期盼政府引領台灣經濟持續成長，建議重新檢討一例一休政策，提升加班時數上限至60小時，勞方可賺加班費，也可解決資方人力需求。

2020總統大選結果出爐，競選連任的總統蔡英文以超過800萬高票成功連任，中小企業總會理事長李育家表示，蔡總統於元旦談話時提及要極力發展兆元產業，企業界期盼政府積極培植電子業、人工智慧（AI）及5G等產業，帶動台灣經濟成長，也刺激中小企業發展。

李育家指出，台股已經躍上萬點多時，加上多個國際經濟預測機構評估台灣今年經濟成長率將成為四小龍之首，台灣未來經濟表現值得期待，中小企業多審慎樂觀看待。

工商協進會理事長林伯豐指出，希望蔡總統能夠引領台灣進步，提出明確、實質的財經政策。台商回流加上企業加碼投資，讓台灣用電需求大增，工商界期盼能夠解決台灣缺地、缺電、缺人才等五缺問題，同時適時調整能源政策，確保台灣供電無虞。

林伯豐也說，台灣每逢選舉就會激化社會對立，希望新任政府能夠化解世代、藍綠、勞資雙方的對立，讓台灣社會走向和諧。

工商界對新任政府也提出多項建言，林伯豐建議，政府應持續推動稅制改革，舉例來說，政府擴大產創條例優惠範圍、延長適用年限，取消不合時宜的非油氣類貨物稅等。

林伯豐也說，希望政府能夠再度檢討一例一休政策，化解勞資對立，賦予政策更多彈性，像是提升加班時數上限至60小時，「勞方可以賺取加班費，也解決資方人力需求」。

李育家則認為，中小企業為台灣重要經濟支柱，呼籲政府應該提升經濟部中小企業處位階，同時給予中小企業租稅優惠，例如人才培育、添購智慧設備等支出，政府能給予租稅優惠，並且降低信保基金手續費，減輕中小企業主負擔。

此外，林伯豐說，台灣以外貿為導向，不該在日本、中國或美國間選邊站，應採取中立態度，也應具有更寬闊的視野；也建議政府應積極爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），避免台灣被邊緣化。

林伯豐進一步說，中國為台灣重要市場，期盼兩岸未來能恢復官方交流，化解僵局；李育家則認為，相信新任政府會以智慧解決兩岸、國際關係。（編輯：楊凱翔）1090111