選後回歸基本面 投顧：台股中長線持續偏多

（中央社記者韓婷婷台北12日電）統計歷年來總統大選後台股表現，選後5日、20日與60日，多呈現上漲，其中，選後20日上漲勝率最高，達100%，顯示選前布局台股，並持有一個月左右，有機會獲利。

根據第一金投信統計，歷年總統大選後5日、20日與60日台股指數上漲的機率為67%、100%及67%，平均漲幅各為0.87%、8.13%與2.93%。不過選後1天的上漲機率雖然有50%，但平均漲幅是-0.96%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，從歷史經驗顯示，選後1個月，台股漲幅與上漲機率俱佳，主要在於選前受到不確定因素影響，投資人縮手觀望，而選後不確定疑慮掃除，重回基本面，資金回流股市。

而去年底以來，台股受惠外資法人大舉加碼，推升加權指數一路衝高，突破1萬2000點大關。陳思銘認為，台股目前受到選舉因素影響有限，反觀國際政經環境動向才是左右市場多空的關鍵要素。美、中兩國已敲定將在下周簽署第一階段貿易和解協議，若能如期簽訂，可讓市場暫時吃下定心丸，對台股後市樂觀看待。

陳思銘指出，即便選後出現較大波動，投資人都不必過度躁進或擔心，建議採取中長期布局策略，逢回加碼、逢高減碼操作。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光表示，選後1個星期台股大都小漲，加上美伊緊張局勢可望趨緩，有利台股持續反彈挑戰前高。基本面勝過選舉行情，觀察總統大選，話題性可能比實際影響來得高。從2004年、2012年2次總統連任前後的台股比較就發現，2次總統連任對台股的影響並沒有那麼大。

詹祖光分析，2004年選前207個交易日漲了61%，後來因為子彈事件與抗議紛擾，選後反而造成股市大跌；2012年當時總統準備連任，前160個交易日跌幅20%，但那一次與選舉較無關，主要反映歐債危機，選後反而從7000點反彈到7600點。

詹祖光表示，2次總統連任一次先漲後跌、一次先跌後漲，顯示總統連任對於股市不見得有影響，還是要配合當時的客觀環境。因此預期，這次台灣的總統大選可能也是如此，股市不會因為選舉而有大幅震盪，反而美中第一階段貿易協議及英國脫歐等國際事件發展影響較大。

台新投顧表示，總統大選後仍歸基本面，近期雖美國與中東地區有紛擾，但目前看來衝突擴大機率不高，雙方都有所克制；下週市場焦點仍在15日中美貿易首階段協議簽署文本，接著16日有台積電法說會，基於中美貿易衝突緩解，市場可望回升，搭配5G新科技所啟動的需求，台股中長線仍偏多看待。（編輯：鄭雪文）1090112