選後觀光股綠油油 高雄概念股打回原形

（中央社記者江明晏台北13日電）總統蔡英文高票連任，台股今天開高震盪，市場憂心兩岸關係急凍將衝擊觀光產業，旅行業如雄獅、鳳凰早盤股價觸及跌停，華園、國賓等多檔高雄概念股也打入跌停。

2020總統與立委選舉落幕，蔡總統以超過817萬票成功連任，一舉突破前總統馬英九創下的765萬多票紀錄，成為1996年總統直選以來的最高票紀錄。

台股今天開高震盪，在12000點大關之上狹幅整理，觀光股黯淡，股價一片綠油油，飯店股如晶華開低震盪，今天早盤低點下探166元，跌幅逾3%，雄獅早盤打入跌停80元，隨後跌幅收斂，鳳凰也觸及跌停板至39.6元。

市場推測，陸客去年9月之後不來，打擊台灣觀光產業，雖然來台國際旅客屢創紀錄，降低陸客殺傷力，但產業憂心兩岸關係急凍將對台灣觀光產業前景添憂，也影響旅遊入境市場，業者期盼政府除了短期補助，還要有長遠政策因應。

選前率先展開慶祝行情的高雄概念股今天則打回原形，先前漲勢凌厲的華園今天打入跌停23.4元，國賓開盤跌停至28.3元；高野來到16.65元、寶得利來到13.95元，均跌停鎖住，大魯閣早盤也觸及跌停6.74元。

日月潭觀光區受陸客不來衝擊，雲品日月潭溫泉酒店仍維持8成住房率，雲品國際董事長盛治仁先前表示，國旅市場需求強勁，集團早在2014年就在因應陸客可能喊卡，因此積極分散客源，不受影響，雲品今天股價相對持穩，跌幅約1%。（編輯：楊玫寧）1090113